Peter Bosz laat zege glippen, Dortmund gelijk, puntje Schalke

Na een kwartier kwam Bayer Leverkusen - zonder Daley Sinkgraven, maar met Timothy Fosu Mensah - op schitterende wijze op voorsprong tegen de ploeg van Jerry St. Juste. Moussa Diaby speelde zijn tegenstander door de benen en bediende vervolgens Lucas Alario, die de score opende. Leverkusen had de kansen om voor rust verder uit te lopen, maar dat liet de ploeg meermaals na.

Dat leek de ploeg rust duur te staan, toen Mainz in de tweede helft op gelijke hoogte kwam, maar de VAR verpestte dat feestje. Patrik Schik tekende niet veel later wel voor de 2-0. Mainz richtte zich - met de ingevallen Jean-Paul Boëtius - desondanks toch op. In de 89e minuut was het Robert Glatzel die scoorde en diep in de blessuretijd maakte Kevin Stöger gelijk.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund verspeelde ook punten, nu thuis tegen Hoffenheim. Het Noorse fenomeen Erling Haaland zorgde met de 2-2 in de slotfase nog wel voor een gelijkspel voor Dortmund, dat eerder door Jadon Sancho op voorsprong was gekomen.

Daarna scoorden Munas Dabbur en Ihlas Bebou voor Hoffenheim. Dortmund staat zesde, met 3 punten minder dan Leverkusen.

Florian Huebner (tweede van rechts) begaat een overtreding op Schalke-speler Amine Harit (L). Ⓒ AFP

Schalke pakt puntje zonder Huntelaar

Schalke 04 pakte weer eens een puntje. De degradatiekandidaat uit Gelsenkirchen hield het uit bij Union Berlin op 0-0.

Klaas-Jan Huntelaar kwam niet in actie voor Schalke. De 37-jarige van Ajax overgenomen spits is nog geblesseerd. Hij speelde nog niet veel voor zijn oude en nieuwe club.

Voor Schalke was het pas het 9e punt van dit seizoen. De club staat daardoor onderaan. Het verschil met nummer 16 Bielefeld is 8 punten en dan heeft Schalke ook nog eens twee wedstrijden meer gespeeld. Mainz staat er nog tussen, met 5 punten meer dan Schalke.

Union Berlin staat in de middenmoot.