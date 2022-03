Willem II bevestigt: trainer Kevin Hofland moet Tilburgers voor degradatie behoeden

Lang zag het ernaar uit dat Zeljko Petrovic terug zou keren. De 55-jarige Montenegrijn gaat echter bij een club in Qatar aan de slag en kon niet onder die afspraken uit. Dat Willem II hem een contract voor anderhalf seizoen aanbood, veranderde daar niets aan.

Algemeen directeur Martin van Geel, die de portefeuille technische zaken van de op non-actief gestelde Joris Mathijsen heeft overgenomen, benaderde nog een paar andere trainers. Daaronder was John van den Brom, die bedankte voor de eer. Petrovic liet maandagochtend weten dat hij zich niet vrij kon maken. Willem II sprak op dat moment al met Hofland en bereikte zondagavond een principe-akkoord. Na de afmelding van Petrovic volgde op het stadion de verdere afwikkeling.

Sollicitatie

Hofland had Willem II via een sollicitatie laten weten bereid te zijn om de functie van trainer op zich te nemen. Hij beseft in wat voor zwaar weer de club verkeert. „Het is makkelijker om bij een club in te stappen waar het goed gaat”, zei Hofland. „Willem II is een mooie club die in de Eredivisie thuis hoort. Dat motiveert mij enorm om deze uitdaging aan te gaan. Ik ga er met de staf alles aan doen om in de laatste acht wedstrijden voor lijfsbehoud te zorgen.”

"Getuigt van lef en zelfverzekerdheid dat hij ervoor wil gaan"

De Limburger verklaarde dat hij zijn spelers vooral zal vragen om met het mes tussen de tanden te spelen. „Iedere trainer houdt van verzorgd voetbal, maar dat is niet realistisch. Er wordt nu een andere mentaliteit van de spelers gevraagd.”

Respect

Van Geel heeft veel respect voor Hofland, die de klus bij Willem II op zich wil nemen. „Het getuigt van lef en zelfverzekerdheid dat hij ervoor wil gaan. Hij krijgt daarbij alle vrijheid en ondersteuning die hij nodig heeft”, aldus Van Geel.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Vliegende start

Hofland kende een vliegende start van zijn trainerscarrière. In februari 2018 werd hij door zijn jeugdliefde Fortuna Sittard aangesteld als hoofdtrainer in combinatie met Claudio Braga. Hofland, die daarvoor in de jeugdafdeling van PSV werkzaam was, had niet de vereiste papieren om hoofdtrainer te zijn, maar Braga wel. Onder leiding van Hofland en Braga bleef Fortuna zestien keer op rij ongeslagen en aan het einde van het seizoen keerden de Limburgers na zestien jaar terug op het hoogste niveau.

Kevin Hofland Ⓒ ANP/HH

In de Eredivisie bleef Hofland de bepalende man in de trainersstaf van Fortuna ook al had hij nog altijd niet het hoogste trainersdiploma. Het eerste jaar werkte hij samen met de gediplomeerde René Eijer, zijn voormalige jeugdtrainer bij Fortuna, en in het tweede jaar met Sjors Ultee. In beide seizoenen wist Fortuna zich te handhaven. In het tweede seizoen doordat de competitie werd afgebroken vanwege de uitbraak van de coronapandemie. Fortuna stond op dat moment op de zestiende plaats, de zogenaamde play-offplek.

Grote baas

Met ingang van het seizoen 2020/2021 had Hofland het hoogste trainersdiploma behaald en werd hij nu ook officieel aangesteld als trainer. Dat verliep niet goed. Na acht speelronden werd Hofland ontslagen. Fortuna stond op dat moment voorlaatste. De Limburger had het moeilijk met zijn ontslag en gaf later aan dat hij in zijn ogen vooral weg moest van eigenaar Isitan Gün omdat hij weigerde een speler op te stellen, die de grote baas graag zag spelen. Onder leiding van zijn opvolger Ultee zette Fortuna een opmars in. De Limburgse club eindigde het seizoen als elfde.

Met ingang van dit seizoen vergezelde Hofland als assistent-trainer Mark van Bommel naar VfL Wolfsburg. Beiden speelden samen bij Fortuna en PSV. Na het ontslag van Van Bommel bij de Bundesliga-club in de herfst kwam ook Hofland thuis te zitten. Hij verklaarde trainer te willen blijven en voor alles open te staan. Dat wordt nu dus de lastige missie om Willem II in de Eredivisie te houden.

Hofland, geboren in Brunssum, voetbalde bij Fortuna Sittard, PSV, VfL Wolfsburg, Feyenoord en AEK Larnarca. Hij kwam tot zeven interlands. Hofland won er zes, waaronder een 1-2 zege bij Spanje. Alleen bij Ierland verloor Oranje met Hofland in de defensie.

Bekijk ook: Nederlaag tegen Fortuna Sittard komt na zware week keihard aan bij Willem II