Engelse ’pornoploeg’ voelt zich genaaid

De PPCC is geen profploeg, maar wel aangemeld bij de Britse bond. Nadat het bestuur van de wielerunie achter de werkelijke betekenis van de afkorting kwam, gingen de alarmbellen rinkelen en werd direct een boze brief verstuurd. Daarin werd duidelijk gemaakt dat de PPCC zijn licentie moet inleveren.

Pornoster Rebecca More is lid van de PPCC. Ⓒ PPCC

„De koers is van iedereen, behalve van mensen uit de porno-industrie, blijkbaar”, was de verbolgen eerste reactie van de PPCC, die meerdere pornosterren onder de leden heeft. „We zijn gewoon een wielerclub die voor het plezier wat met de fiets rijdt en op die manier ook geld probeert in te zamelen voor goede doelen.”

De Britse bond beroept zich op artikel 1.1.089 van het regelboek van de internationale wielerunie. Daarin staat dat ’pornografische producten niet direct of indirect geassocieerd mogen worden met een vergunninghouder’.

Op de Twitter-pagina van de PPCC regent het inmiddels steunbetuigingen. Zij maken zich hard voor het behoud van de licentie.