Education First vraagt Giro vroegtijdig te stoppen

Jonathan Vaughters, manager van de wielerformatie, maakt op Twitter duidelijk dat ze niet dreigen om de Ronde van Italië te verlaten. „We hebben alleen een suggestie gedaan zoals wij ons momenteel voelen in deze situatie.”

Hij vervolgt: „Uiteraard koersen we ook liever tot en met de finish in Milaan. En als de volgende ronde van testen laat zien dat het veilig is, dan doen we dat ook.”

Education First pleit ervoor om de Ronde van Italië stop te zetten na de rit van zondag. Dat deden ze in een brief aan organisatie RCS, de UCI en de andere ploegen. Het Noord-Amerikaanse team vreest dat er nog flink wat besmettingen zullen volgen, nadat eerder al een heleboel positieve coronatests werden afgelegd. Op de eerste rustdag moesten er al elf renners de koers verlaten.

Het voorstel van EF is om voor de tweede rustdag een extra test uit te voeren en de Giro stop te zetten als daar nieuwe positieve gevallen uit voortkomen. De UCI heeft negatief gereageerd op het voorstel. De wielerbond zegt er alles aan te doen om de koers in veilige omstandigheden verder te laten verlopen. Extra tests zijn volgens de organisatie niet aan de orde.

EF schreef in de brief ook de koers zelf collectief te zullen verlaten als een renner van de ploeg positief test.

