Sagan stelt Nederlandse fans mogelijk teleur

„Onze focus ligt dit jaar op de kasseienklassiekers: vanaf Harelbeke tot en met Roubaix”, aldus Patxi Vila, Sagans trainer en ploegleider bij Bora-Hansgrohe. „Nadien zullen we zien hoeveel energie er nog in de tank van Peter zit. Pas na Roubaix beslissen we.”

Sagan reed dit seizoen al de Tour Down Under, waarin hij een rit won, en de Vuelta a San Juan. „Het was ook nodig om even bij te komen”, zo stelde de 29-jarige Slowaak zelf. „Het seizoen is nog lang: eerst de klassiekers, dan de Tour de France, dan het wereldkampioenschap. Ik moet keuzes maken.”

„Mijn doelen beginnen pas vanaf Sanremo”, verklaart Sagan zijn afwezigheid in de klassieker over grindwegen door Toscane. „Je kan niet alles hebben in het leven. De klassiekers zijn mentaal en fysiek zo al zwaar genoeg.”

Zijn teamgenoten Maciej Bodnar, Oscar Gatto en Daniel Oss van Bora-Hansgrohe staan zaterdag wel aan het vertrek van de Strade Bianche in Siena en mogen voor hun eigen kans gaan.

Tiesj Benoot, de winnaar van vorig jaar, behoort samen met Zdenek Stybar, Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet en Wout van Aert tot de topfavorieten voor de overwinning.