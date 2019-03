F1 klopt stevig op deur bij Mercedes en Ferrari

Het eerste seizoen van Drive to Survive, over seizoen 2018 en met veel aandacht voor Max Verstappen, is vanaf vrijdag te zien via Netflix. Mercedes en (in mindere mate) Ferrari komen echter amper aan bod, omdat zij hun deuren (lange tijd) dicht hielden voor de cameraploeg van de documentairemakers.

Om de sport te laten groeien vindt de leiding van de Formule 1 het van essentieel belang dat alle tien de teams in 2019 worden uitgelicht. „De teams snappen ondertussen steeds beter dat ze niet alleen óp, maar ook naast de baan een verantwoordelijkheid hebben”, aldus F1-directeur Ross Brawn in gesprek met Autosport.

Ross Brawn Ⓒ EPA

„Misschien is niet iedereen op hetzelfde moment tot die conclusie gekomen, maar op een gegeven moment zullen ze het allemaal snappen. Ik verwacht dat we in 2019 een nieuwe stap voorwaarts kunnen zetten.”

Bekijk hieronder De Opwarmronde, waarin presentator Pim Sedee met voormalig F1-coureur Giedo van der Garde en verslaggever Erik van Haren vooruitblikt op het nieuwe seizoen.