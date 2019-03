UEFA geeft opheldering over Mazraoui-moment

Voorafgaand aan de treffer van de Servische Ajacied was er een discutabel moment bij de zijlijn, waarbij het moeilijk te zien was of Noussair Mazraoui de bal binnenhield.

De UEFA maakte vrijdag bekend dat de goal van Tadic door scheidsrechter Felix Brych uiteindelijk werd goedgekeurd vanwege een ’gebrek aan bewijs’ voor een uitbal.

„Alle beelden werden vanuit alle mogelijke hoeken minutieus bekeken door de VAR. Daarbij kon niet worden aangetoond dat de bal volledig over de lijn was geweest”, zo verklaarde de Europese voetbalbond.

„De assistent-scheidsrechter stond bovendien perfect opgesteld en constateerde dat de bal de lijn niet was gepasseerd. Daarom is de arbiter niet zelf gaan kijken.”