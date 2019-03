’F1 introduceert bonuspunt’

De FIA World Motor Sport Council is een vergevorderd stadium om het rijden van de snelste ronde te belonen met een punt. Alleen een stemming onder commissieleden van de internationale autosportfederatie staat de (her)introductie nog in de weg.

Gedurende de eerste tien seizoenen van de Formule (1950-1959) was de regel al van kracht. In 1958 zorgde het zelfs voor de beslissing in het kampioenschap. Mike Hawthorn was Stirling Moss nipt de baas, omdat hij dat seizoen twee keer vaker de snelste man op de baan was geweest. Het verschil tussen beiden was aan het einde van de rit slechts één punt.

Kimi Raikkonen is met een totaal van 46 snelste rondes ’de rapste man’ van het huidige deelnemersveld. De Fin, komend seizoen rijdend voor Alfa Romeo, is echter nog ver verwijderd van recordhouder Michael Schumacher, die 77 keer de snelste man was tijdens een race.

Alain Prost, Lewis Hamilton (beiden 41) en Sebastian Vettel (36) completeren de top vijf op de all-time lijst. Max Verstappen was sinds zijn debuut in 2015 vier keer goed voor de snelste ronde.