Ten Hag keek in vliegtuig al beelden Fortuna: ’Spelers moeten uit de euforie zijn’

„Ik zat in het vliegtuig terug alweer naar beelden van Fortuna Sittard (de tegenstander van zondag, red.) te bekijken”, bekende de trainer van Ajax vrijdagmiddag op de persconferentie. „Ik ben niet iemand die dagenlang aan het genieten is of in de euforie zit, ik heb dat niet zo nodig. De spelers mogen daar wat meer tijd voor nemen, vandaag moeten ze uit de euforie zijn.”

Nadeel

Met een mogelijke volgende opponent in de Champions League houdt Ten Hag zich nog niet bezig. „Op de loting heb ik toch geen invloed, maar hoe meer sterkere ploegen er worden uitgeschakeld, hoe meer kans je hebt”, reageerde hij op de eliminatie van Paris Saint-Germain door Manchester United. „PSG leek me een hele grote kanshebber voor de titel, dus het is niet per se een nadeel dat zij er uit zijn.”

Suggesties richting een mogelijke finale van of eindzege in de Champions League pareerde de coach vakkundig. „We hebben in de duels met Bayern München en Real Madrid laten zien een heel hoog niveau te kunnen halen. Als we ons de komende periode nog verder ontwikkelen, kunnen we wellicht nog een ronde verder komen.” Maar eerst legt Ten Hag de focus weer op het competitieduel met Fortuna van zondag.

Champions League begraven

„De Champions League laten we nu even achter ons, die hebben we even begraven. We hebben ons in de positie gemanoeuvreerd dat we prijzen kunnen gaan winnen. Nu moeten we zorgen dat we dat ook gaan doen.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie