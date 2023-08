Analyse: Bom tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland stond al een tijdje op ontploffen

GLASGOW - De tijd dat ze bij elkaar op de kamer lagen is al twee jaar voorbij. Of dat Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen elkaar elk goud gunden, is ook al lang niet meer uitgesproken. Het Goede Doel lijkt het in dit geval steeds meer bij het rechte eind te hebben met de woorden: ’Vriendschap, een pakketje schroot met een dun laagje chroom’.

Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Harrie Lavreysen. Ⓒ ANP/HH