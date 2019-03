Van Bommel: ’Konden wij ook maar zo vaak spelen’

„Hoe mooi is het om zo vaak te voetballen? Konden wij dat maar”, aldus Van Bommel, die met PSV in de groepsfase van de Champions League werd uitgeschakeld in een loodzware poule met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. „Hoe vaker je speelt, hoe beter dat is. Zo blijf je in het ritme. Je kan het op twee manieren uitleggen, want wij kunnen meer trainen. Maar van wedstrijden spelen blijf je ook fit.”

Van Bommel geeft aan dat hij Ajax-trainer Erik ten Hag, die stelde dat het Nederlandse voetbal Ajax dankbaar mag zijn, geen bericht heeft gestuurd vol adhesiebetuigingen. PSV kan de concurrent zaterdagavond bij winst op hekkensluiter NAC, in ieder geval voor even, op acht punten zetten. „Het zal niet makkelijk zijn tegen NAC. Ik verwacht dat ze heel verdedigend gaan spelen”, aldus Van Bommel, die Hirving Lozano moet missen door een schorsing. Cody Gakpo is zijn logische vervanger.”

Hendrix

Jorrit Hendrix kan zaterdag voor de wedstrijd tegen NAC weer meedoen bij PSV. De middenvelder ontbrak vorige week in de gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior (0-2) in de selectie wegens privé-omstandigheden.

Hirving Lozano zit niet bij de wedstrijdselectie. De Mexicaan is voor een duel geschorst.

Maximiliano Romero liep vorige week een zware knieblessure en staat opnieuw lange tijd aan de kant. „Ongelooflijk”, zei Van Bommel vrijdag. „Hij probeert er alles aan te doen, maar wordt elke keer teruggeworpen. Ontzettend triest.”