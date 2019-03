’Feesten met Onana het mooiste moment na Real’

„Het moment op het veld met André Onana na het laatste fluitsignaal”, lachte de coach bij de herinnering aan de uitzinnige doelman die de trainer de lucht in tilde. „André moet als keeper doelpunten natuurlijk vaak in zijn eentje vieren, dus deze ontlading was begrijpelijk en erg mooi om op deze manier samen te delen. Hij is sterk, ja, maar dat wisten we”, aldus de coach, die ook het uitspelen van Luka Modric door Frenkie de Jong niet onbenoemd liet.

„Als je dat beeld ziet, dan geeft dat wel wat aan”, verwees Ten Hag naar de Amsterdamse suprematie in Madrid dinsdagavond. „Wanneer je zo kunt spelen, op zo’n podium, dan moet dat wel motiverend werken”, keek de coach richting het duel van zondag met Fortuna Sittard. „Je ziet dat succesvolle teams in de eindfase van een seizoen vaak op meerdere fronten nog actief zijn. Je zweeft van wedstrijd naar wedstrijd”, aldus de trainer, die nog uitzicht heeft op drie prijzen.

