Kortsluiting Kik Pierie bezorgt Jong Ajax nederlaag

De verdediger dacht dat hij de bal in zijn handen mocht pakken om een doeltrap te nemen, maar doelman Sten Kremers had het spel (dat niet stillag) al hervat door de bal naar Pierie te gooien. Hands dus! Dylan Vente benutte vervolgens de strafschop, die Roda mocht nemen.

PEC Zwolle scoort erop los

PEC Zwolle heeft ook de tweede competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Het elftal van trainer Dick Schreuder, dat vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde, was in Velsen met 5-0 te sterk voor Telstar. PEC was de competitie zondag gestart met een zege (2-1) op De Graafschap en gaat op basis van het beste doelsaldo nu aan kop.

De 37-jarige middenvelder Haris Medunjanin, die deze week werd overgenomen van FC Cincinnati, startte nog op de bank bij Zwolle. De voormalig jeugdinternational van Oranje zag zijn nieuwe werkgever al snel afstand nemen. Chardi Landu opende al in de 2e minuut de score. De Griek Apostolos Vellios, de andere aanvaller van PEC, verdubbelde in de 9e minuut de voorsprong. Ook Landu scoorde in de eerste helft nog eens (0-3). Na rust nam de Duitser Luis Gorlich de vierde Zwolse treffer voor zijn rekening. In de slotfase zorgde Thomas van den Belt voor het vijfde doelpunt.

Willem II

Willem II, dat net als PEC Zwolle en Heracles Almelo degradeerde en direct weer wil promoveren, wacht nog steeds op de eerste overwinning. De Tilburgers verloren met 2-1 bij FC Eindhoven. Vorige week wist Willem II niet te winnen van Jong PSV (1-1). Nieuwkomer Michael de Leeuw debuteerde vrijdag als invaller bij Willem II.

Evan Rottier maakte halverwege de eerste helft het eerste doelpunt voor FC Eindhoven, de Engelsman Daniel Crowley zorgde na rust voor de gelijkmaker. In blessuretijd werd de Belg Pjotr Kestens matchwinner bij Eindhoven, dat net als Zwolle, Jong AZ, VVV-Venlo en Roda JC nog zonder puntenverlies is.

Jong AZ won bij Helmond Sport, met 3-1. VVV rekende in Doetinchem af met De Graafschap: 1-2.