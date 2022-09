De Haan bewondert Ten Hag: ’Ronaldo zit op de bank en lacht weer’

„Hij heeft echt een idee en maakt dat trainbaar”, vervolgt De Haan. „Hij stelt eisen, is daar heel duidelijk in en lijkt me volstrekt betrouwbaar in de dingen die hij wil en doet. Daarom houdt hij het bij clubs ook zo lang vol. Ten Hag heeft ook in de gaten waar het voetbal naartoe gaat. Het spel in de kleine ruimte en het enorm fysieke. Niet in de zin van powerboys, maar die snel en vaardig zijn én kunnen lopen. ’Je moet kunnen rennen, rennen, rennen!’ riep hij een keer ergens. Dat is ook zo. En je moet lef hebben.”

Ten Hag lijkt zijn spelers mee te krijgen bij Manchester United. „En daar hebben ze na Alex Ferguson allemaal heel veel moeite mee gehad”, weet De Haan, die hem sterk in zijn schoenen ziet staan. „Hij was ook direct heel duidelijk richting Cristiano Ronaldo. Dat was goed. Die zat tegen Arsenal op de bank en lacht weer. Dat is heel knap. Vertrouwen is heel belangrijk, dan geef je dat ook aan een ander. Dan durf je en zie je niet achter iedere boom een vijand.”

Met pensioen

De Haan spreekt uit ervaring. Hij is met 15 jaar SC Heerenveen (voor zijn terugkeer eind 2015) nog altijd de langstzittende Eredivisie-trainer ooit, speelde daarmee Champions League, won twee EK’s met Jong Oranje (2006 en 2007) en hielp de Oranje Leeuwinnen in 2017 vanuit de schaduw mede aan de Europese titel. Maar het echt actieve is er nu wel af.

„Ik bemoei me nog met de Heerenveen Vrouwen, ben druk met mijn fonds voor gehandicapte kinderen, maar voor mijn gevoel ben ik nu wel echt met pensioen”, zegt De Haan. „Dat heeft lang geduurd. Omdat ik het niet echt kon loslaten? Ja, daar had ik wel wat moeite mee, om het te laten voor wat het is. Want je bent betrokken en het interesseert je. Als je ’s avonds op bed gaat en ’s morgens van bed komt en je weet niet wat je moet doen… Dat is niks, hoor. Je moet een doel hebben. Al is het maar grasmaaien of de heg knippen. Maar ik heb niets te zeuren.”