’Mogelijke versterkingen Ajax leiden ons niet af’

„We kijken altijd naar mogelijke versterkingen”, zei de coach vrijdagmiddag op de persconferentie richting het duel met Fortuna Sittard. „Daar zijn we nu ook mee bezig, en dat leidt ons niet af”, zei de coach stellig. „Het is mooi dat Dusan Tadic hoopt dat het elftal bij elkaar blijft na dit seizoen, maar dat is natuurlijk moeilijk te bewerkstelligen. We raken sowieso al één fantastische speler kwijt”, verwees Ten Hag naar het vertrek van Frenkie de Jong naar Barcelona.

Drukke periode

Met de (minimaal) twee extra wedstrijden gaat Ajax na de interlandbreak vanaf 31 maart een razend drukke periode in. In 29 dagen spelen de Amsterdammers liefst negen wedstrijden. Een ’PEC Zwolle-scenario’, waarin de KNVB een wedstrijd van de Amsterdammers rond een Europees duel verzet naar een rustigere periode, is vrijwel niet mogelijk. Simpelweg omdat met twee Champions League-duels en twee midweekse speelronden in de Eredivisie de maand april daar geen ruimte voor biedt.

Pas in de week voorafgaand aan de bekerfinale (op 5 mei) is er weer eventuele ruimte op de kalender. „Een wedstrijd verschuiven zal er wel niet in zitten”, zei Ten Hag dan ook. „We gaan heel veel wedstrijden spelen in een korte tijd, maar dat is wat we willen. Spelers spelen liever een wedstrijd dan dat ze trainen. Ik ga uit van het speelschema zoals het nu is.”

