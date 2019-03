Gio: ’Stam past helemaal bij Feyenoord’

Van Bronckhorst weet dat Stam nog geen jarenlange ervaring heeft in het trainersvak. Maar de huidige oefenmeester zegt dat Stam genoeg eigenschappen heeft om een goede periode tegemoet te gaan bij Feyenoord als coach.

Oranje

Van Bronckhorst: „Ik heb jarenlang met hem samengespeeld bij Oranje, ik heb met Barcelona tegen AC Milan met hem te maken gehad en ik heb ook nog tegen hem gespeeld als verhuurde speler bij RKC tegen Cambuur. Toen was Jaap rechtsback en had ik het heel lastig.”

De ex-international, die zelf nog niet weet wat hij komend seizoen gaat doen, denkt dat het karakter van Stam hem zal helpen overeind te blijven in De Kuip. „Jaap was een robuuste verdediger, een no nonsense-type. Hij stond altijd zijn mannetje in het veld en dat krachtige kan hij ook overbrengen op een spelersgroep.”

Uiteindelijk is het werken als trainer bij een grote club als Feyenoord wel anders dan het spelen voor een topclub, erkent Van Bronckhorst, die in vier seizoenen vijf prijzen binnensleepte en daarmee een van de meest succesvolle coaches in de historie van zijn club is.

Ervaren genoeg

„Maar Jaap komt niet helemaal zonder ervaring binnen, hè. Hij heeft al een mooie periode achter de rug in de Championship in Engeland. Hij stond op het punt te promoveren met zijn ploeg en doet nu ook ervaring op als coach bij PEC Zwolle. Na de zomer gaat hij er snel achter komen hoe het is om bij een club als Feyenoord te werken. Maar voordat hij hier aan de slag gaat, zal ik nog wel met hem gaan zitten, denk ik.”

Daarmee geeft Van Bronckhorst aan dat hij Stam op alle fronten wil helpen en hem denkt te kunnen steunen door hem goed inzicht te geven in de club en in de selectie. Van Bronckhorst: „Tips zijn toch altijd welkom en bruikbaar bij een trainer. En druk bij Feyenoord anders dan bij PEC? Ach, ik denk dat hij daar heel goed mee kan omgaan.”

Stam kan Feyenoord en zichzelf een dienst bewijzen als hij zondag in de rechtstreekse confrontatie met Feyenoords concurrent AZ een overwinning boekt. Dat is gunstig voor PEC in de strijd tegen degradatie en handig voor Feyenoord in de race om de derde plaats. „Maar misschien is het beter dat wij ons alleen op Vitesse concentreren en zelf ons werk doen”, zegt Van Bronckhorst.

Vilhena

Feyenoord moet het zondag in de Gelredome waarschijnlijk doen zonder Tonny Vilhena, die last heeft van een knieblessure en nog niet op het trainingsveld heeft gestaan. Kenneth Vermeer, die ook in de ziekenboeg verbleef, lijkt het duel wel te gaan halen.

Over zijn tactiek in Arnhem wil de trainer van Feyenoord nog niets loslaten. Daarbij gaat het natuurlijk vooral om de vraag of hij Nicolai Jørgensen weer opstelt in de buurt van Robin van Persie. „Ik kijk wat het beste is voor de ploeg…”

