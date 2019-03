Van den Brom: ’Kijken hoe wordt gereageerd op vertrek Stam’

Inmiddels heeft trainer John van den Brom de zaken in competitieverband aardig op de rails in Alkmaar. AZ, de nummer 4 van de Eredivisie, heeft Feyenoord in het vizier en maakt zich op voor een felle strijd om Europees voetbal. „Klopt”, stelt de trainer van AZ, „maar in Zwolle is ook het nodige veranderd.”

Van den Brom doelt uiteraard op de komst van Jaap Stam, die vlak voor de jaarwisseling John van ’t Schip opvolgde als hoofdtrainer. „Sindsdien is hun speelstijl veranderd. Onder de nieuwe trainer zijn ze voortvarend van start gegaan. Maar het is ook een trainer die aan het eind van het seizoen gaat vertrekken. Best wel bijzonder, ik ben benieuwd hoe daar zondag op wordt gereageerd.”

