AS Roma maakt schoon schip

De 50-jarige Spanjaard moet vertrekken vanwege de teleurstellende prestaties van de Italiaanse club. AS Roma draait een bijzonder wisselvallig seizoen en strandde woensdag in de achtste finales van de Champions League. Een dag later werd Di Francesco ontslagen.

„We bedanken Monchi voor zijn inzet en wensen hem succes in de toekomst”, zei directeur Guido Fienga. Monchi werkte sinds de zomer van 2017 bij AS Roma, na een bijzonder succesvolle periode bij Sevilla. Hij ondertekende in de Italiaanse hoofdstad een contract tot medio 2021.

Arsenal

Monchi haalde onder anderen Rick Karsdorp en Justin Kluivert naar Rome. De Spanjaard wordt in verband gebracht met een overstap naar Arsenal, waar zijn landgenoot Unai Emery trainer is. Monchi en Emery werkten eerder samen bij Sevilla. Samen wonnen ze drie keer achter elkaar de Europa League (2014, 2015 en 2016). Frederic Massara neemt de taken van Monchi in Rome over. Als opvolger van Di Francesco is Claudio Ranieri de voornaamste kandidaat. Mogelijk zit de 67-jarige Romein maandag al op de bank tegen Empoli.

Di Francesco leidde de Romeinen vorig jaar naar de halve finales van de Champions League. Nu bleef zijn ploeg echter steken in de achtste finales tegen FC Porto, dat woensdag in de verlenging toesloeg (3-1). In de Serie A staat Roma op de vijfde plaats en in de kwartfinale van de Italiaanse beker werd de ploeg vernederd door Fiorentina (7-1).