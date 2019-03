Slutsky wikt en weegt over spitspositie Vitesse

Dauda viel vorige week tegen NAC Breda uit met een lichte hersenschudding en werd vervangen door Buitink, die zijn eerste competitiedoelpunt voor Vitesse maakte. De prima spitsengoal betekende kort na rust de gelijkmaker en gaf daarmee de aanzet tot de 4-1 zege van de thuisploeg.

„Dauda is voldoende hersteld van de hersenschudding, hij heeft de hele week meegetraind”, aldus Slutsky, die nog in het midden houdt wie er in de basismag aantreden. „Ze zullen sowieso allebei speeltijd krijgen, maar ik moet nog kiezen wie er begint.”

Door de blessure van Jake Clarke-Salter speelt Maikel van der Werff centraal achterin met Danilho Doekhi. Charly Musonda, Tim Matavz en Oussama Darfalou zijn nog altijd niet inzetbaar. Thulani Serero is een twijfelgeval vanwege liesklachten. Als de Zuid-Afrikaan het treffen niet haalt, is Navarone Foor zijn waarschijnlijke vervanger.

