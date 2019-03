Marko boos op Gasly: ’Ons hele programma in de war gegooid’

Voor het eerst gaat het Formule 1-team van Red Bull een seizoen tegemoet waarbij het samenwerkt met autofabrikant Honda. „We gaan voor vijf ritzeges”, zegt Helmut Marko, voormalig Formule 1-coureur en huidig adviseur van Red Bull Racing tegen Motosport Magazin.

Ambities

In 2013 won Red Bull voor het laatst meer dan vier Grand Prix’, in het jaar dat Sebastian Vettel wereldkampioen werd. „We moeten bij meer races mee kunnen doen om de hoofdprijs. Uiteindelijk moeten we zelfs in staat zijn om overal te kunnen winnen”, vertelt de Oostenrijker, die niet alleen successen wil behalen op stratencircuits, waar Red Bull vaak als winnaar uit de bus komt.

Red Bull is ambitieus, maar moest tijdens de testritten in Barcelona zijn meerdere erkennen in Ferrari, die in de ogen van Marko topfavoriet zijn voor het winnen van races en het kampioenschap.

Red Bull had dus wat moeite om bij te benen, maar dat heeft volgens Marko een reden. „Het ligt aan de chassis en de motor. Wij waren ook niet op elke band even snel, maar het gaat bij ons nog steeds beter dan bij Mercedes. Met Red Bull zitten we momenteel tussen Ferrari en Mercedes in.”

Gasly

Tijdens de testdagen in Barcelona ging het bij kersverse Red Bull-coureur Pierre Gasly een paar keer mis. Tot twee keer toe crashte de Fransman.

„Dat was volledig onnodig”, zegt Marko geïrriteerd over de tweede crash van Gasly. „Bij Verstappen (crashte één keer, red.) was het een slippertje en dat is niet zo erg. Maar Gasly moet veel meer discipline krijgen. Hij heeft ons hele programma in de war gegooid.”

Australië

Het zit de adviseur van Red Bull Racing erg diep. Door de crash van Gasly moest het Formule 1-team namelijk allerlei nieuwe onderdelen bestellen, die dus nog niet volledig getest konden worden.

Het is zelfs onzeker of alle nieuwe onderdelen op tijd binnen zullen zijn - en volledig getest - voor de eerste Grand Prix van het jaar in Australië. „Het zal een uitdaging worden voor ons productieteam om alles op tijd te leveren. Een zwaar doel, maar we gaan ervoor.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat in het weekend van 15 tot en met 17 in Melbourne weer van start.