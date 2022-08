Van Bronckhorst: ’Speciaal om terug te zijn in Nederland’

,,Het is een wedstrijd die nog alle kanten op kan. Ik vond in Glasgow het verschil tussen de teams heel klein. Er waren momenten in de wedstrijd waarin wij de bovenliggende partij waren en momenten waarop PSV dat was. Het ging gelijk op. Ik denk dat we morgen eenzelfde wedstrijd kunnen verwachten”, aldus de oud-trainer van Feyenoord.

De Rangers-trainer vindt het leuk om weer eens actief te zijn in het Philips Stadion, dat hij vanzelfsprekend goed kent. ,,Voor mij is het wel een tijdje geleden dat ik bij PSV was. Het laatst met Feyenoord. Het is de eerste keer dat ik terug ben in Nederland met een buitenlands team. Dat maakt het wel speciaal voor mij om terug te zijn in Nederland. Maar uiteindelijk komen we hier voor een resultaat. Als je een keer tegen een tegenstander hebt gespeeld, heb je een beter gevoel over de kwaliteit van de tegenstander. Ik denk dat we weinig geheimen hebben voor elkaar en een mooie wedstrijd kunnen gaan spelen om de groepsfase te gaan halen.”

Van Bronckhorst heeft een van zijn bekendste spelers buiten de selectie gelaten: Alfredo Morelos. De aanvaller is volgens de trainer van Rangers fysiek en mentaal niet klaar om ingezet te worden. ,,Ik moet spelers meenemen die klaar zijn om te spelen, dus heb ik hem niet geselecteerd. Als persoon was het een moeilijke beslissing, maar als manager gemakkelijk. Het was de beste beslissing om deze ploeg mee te nemen.”

Bekijk ook: Geen vlekkeloze aanloop Van Bronckhorst met Rangers richting clash tegen PSV

Voor Rangers is de uitbeurt van vorig jaar tegen Borussia Dortmund in de Europa League een inspirerend voorbeeld. Rangers won met 4-2 in Dortmund. ,,Het is altijd moeilijker om uit te spelen dan thuis. Vorig jaar hebben we een paar keer tegen zware tegenstanders geloot. Dan heb je uit en thuis een goed resultaat nodig. Borussia Dortmund is daarvan een mooi voorbeeld”, aldus Van Bronckhorst die nog even terugkeek op zijn eigen historie in de Champions League. ,,De gewonnen finale van 2006 in Parijs is het hoogtepunt van mijn carrière, maar ik heb ook met Feyenoord Champions League mogen meemaken. Ik hoop dit nu ook mee te gaan maken met Rangers.”