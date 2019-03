Polling klaar voor rentree: ’Voel me goed en sterk’

„Ik heb er 312 dagen op moeten wachten - geteld vanaf het moment dat ik erachter kwam dat ik een hernia had - maar zaterdag is het dan eindelijk zover: ik kan weer los op de wedstrijdmat”, schrijft Polling op haar Facebookpagina.

Marokko

Polling doet in Marokko mee aan de Grand Prix Marrakech. Ze neemt het in haar eerste wedstrijd op tegen de Spaanse Sara Rodriguez. „Ik heb er onwijs veel zin in en ik voel me ook goed en sterk. Maar of het al echt realistisch is om te verwachten dat ik meteen weer op het podium sta, zullen we morgen zien”, aldus Polling.

„Nadat ik er na de Olympische Spelen een jaar uit had gelegen, had ik namelijk even een aantal toernooien nodig om weer terug op niveau te komen. Maar goed, ik ga in elk geval m’n best doen en hopelijk kan ik dat combineren met mooi judo.”