Ten Hag baalt: ’De gelukkigste ploeg heeft gewonnen’

„Het was een wedstrijd tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren”, zei de coach na afloop bij SBS6. „Dat we verliezen door een fout van onze doelman, is bitter. André heeft ons zo vaak gered. De gelukkigste heeft gewonnen. Met een gelijkspel hadden we een betere uitgangspositie gehad, maar we weten nu wat we volgende week moeten doen. Ik vond het onnodig, net als in onze thuiswedstrijd.”

En dat is winnen van Atalanta, dat een punt meer heeft dan de Amsterdammers. „Dit zijn topduels die op details worden beslist”, aldus Ten Hag. „En vanavond hebben we weer gezien dat die details op orde moeten zijn, wil je resultaat halen. We hoeven volgende week niet op twee gedachten te hinken. Winnen is het enige wat telt tegen Atalanta.”

