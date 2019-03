AS Roma pakt door en stelt Ranieri aan als nieuwe coach

Ranieri, die op zijn beurt vorige week zijn congé kreeg bij Fulham, moet de ploeg van Rick Karsdorp en Justin Kluivert naar de vierde plaats in de Serie A zien te brengen. Die positie geeft aan het eind van het seizoen recht op directe plaatsing voor de Champions League. De achterstand van Roma (dat vijfde staat) op nummer 4 Internazionale is momenteel drie punten. De coach heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend.

De 67-jarige Ranieri was eerder in de Serie A onder meer werkzaam voor Internazionale, Juventus, Fiorentina, Parma en Napoli. Tussen 2009 en 2011 was de Italiaan ook al twee jaar coach van AS Roma. Zijn grootste stunt bewerkstelligde hij in Engeland, door met Leicester City kampioen van de Premier League te worden.

Bekijk hier het programma en de stand in de Serie A