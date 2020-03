Lionel Messi: ’Het zijn moeilijke dagen voor de hele wereld’

„Het zijn moeilijke dagen dagen voor de hele wereld. We maken ons zorgen over wat er gebeurt en zijn in gedachten bij de mensen in de ziekenhuizen en de gezondheidscentra en bij de mensen die zijn getroffen. Ik wil ze allemaal veel sterkte wensen”, schrijft de speler van FC Barcelona, die voorlopig niet in actie hoeft te komen omdat alle grote voetbalcompetities stilliggen.

„Gezondheid moet altijd voorop staan. Het is een bijzondere periode, waarin de instructies van zowel gezondheidsorganisaties als overheidsinstanties opgevolgd moeten worden. Alleen op die manier kunnen we het effectief bestrijden.”

Messi schrijft zijn boodschap bij een foto waarop hij met zijn kinderen poseert. „Het is ook een perfect moment om van de tijd te genieten die je normaal niet altijd hebt”, aldus de 32-jarige Argentijn. „Een knuffel en hopelijk kunnen we deze situatie zo snel mogelijk omdraaien.”