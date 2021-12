Spektakelrace Max Verstappen met 1,6 miljoen kijkers best bekeken op zondagavond

TV

Babette van Veen beledigd door ontslag GTST: ’Na aantal donderpreken’

Babette van Veen heeft wel even moeten slikken toen ze werd ontslagen bij Goede Tijden, Slechte Tijden. De actrice, die al in de eerste aflevering van de RTL 4-soap in 1990 te zien was, was een ’tikkeltje beledigd’ dat ze uit de serie werd geschreven.