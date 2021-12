Spektakelrace Max Verstappen met afstand best bekeken op zondagavond

Sterren

Nikkie de Jager: ’Niemand mag het gore lef hebben je uit de kast te trekken’

Nikkie de Jager was vóór haar coming-out als de dood dat iemand haar zou chanteren. En uiteindelijk gebeurde dat ook, waarop de YouTube-ster zich in januari 2020 gedwongen voelde uit de kast te komen als transvrouw. „Het was altijd spanning”, vertelde zondagavond in Linda’s Wintermaand.