O’Sullivan naar halve finale Players Championship

O’Sullivan begon weer voortvarend aan de partij en bij de stand 5-3 in zijn voordeel leek er niets aan de hand. Higgins weigerde echter te capituleren en knokte zich terug in de partij. Het negende frame wist de Schot op zijn naam te schrijven en ook in het tiende frame had hij uitzicht op winst, maar een slordige fout strafte The Rocket genadeloos af.

Mark Allen

In de halve finale neemt O’Sullivan het op tegen de Noord-Ier Mark Allen, die Stuart Bingham ook met 6-4 aan de kant schoof. De winnaar van dit toernooi wacht zondag een cheque van 130.000 euro.