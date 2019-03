Chelsea in shock: verzoek uitstel transferverbod afgewezen

Chelsea reageerde stomverbaasd op de uitspraak van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wees namelijk het voorstel - om het transferverbod voor een jaar uit te stellen - van de Londense club af. Dat melden Engelse media.

Verbod

Chelsea mag tot januari 2020 geen spelers meer aantrekken, omdat de club de regels heeft overtreden wat betreft het aantrekken van spelers onder de 18 jaar. Uit onderzoek van de FIFA bleek dat Chelsea in 29 gevallen de regels had overtreden. Daarnaast kreeg de club ook een geldboete van ruim 530 duizend euro.

Verwonderd

Chelsea liet kort na het besluit van de FIFA weten zich van geen kwaad bewust te zijn en ging in beroep. Echter, zonder succes. Een uitstel werd tevens van de baan geworpen. „Chelsea is verwonderd over het besluit van de FIFA om de sanctie niet op te schorten totdat het volledige proces ten einde is gekomen”, reageerde de club in een officieel statement.

De Londense club verwijst in zijn bericht ook naar eerdere soortgelijke gevallen, zoals bij Real Madrid, Atletico Madrid en Barcelona. In het geval Barcelona werd het transferverbod wel uitgesteld. „Wij (Chelsea, red.) voelen ons ten onrechte benadeeld en onjuist behandeld in vergelijking met andere Europese clubs”, zo laat Chelsea weten.

Traoré

Een van de minderjarige spelers die Chelsea - volgens de FIFA - illegaal zou hebben binnengehaald is Bertrand Traoré. De oud-speler van Ajax en Vitesse werd in 2013 op 18-jarige leeftijd gecontracteerd, maar hij werd pas in 2014 officieel ingeschreven.

Bertrand Traoré was een van de aankopen van Chelsea die door de FIFA als illegaal bestempeld werd. Ⓒ AFP

De international van Burkina Faso tekende toentertijd voor 4,5 jaar, terwijl spelers onder de 18 maximaal een contract voor drie jaar mogen tekenen.