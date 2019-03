Amerikaanse voetbalsters klagen bond aan: ’Het is een schande’

Ze beschuldigen de organisatie ervan mannelijke voetballers te bevoordelen. Die zouden meer verdienen, betere training krijgen en onder betere voorwaarden reizen. De klacht is ingediend bij een rechtbank in Los Angeles.

Beloning

Amerika is regerend én drievoudig wereldkampioen en won vier keer goud op de Olympische Spelen. „Gezien onze prestaties op het veld is het een schande dat we moeten vechten voor gelijke behandeling”, zegt Carli Lloyd, één van de speelsters. „De beloning die wij krijgen, staat in geen enkele verhouding tot onze resultaten en doet afbreuk aan hetgeen wij voor de Amerikaanse sport hebben betekend.”

Gerechtigheid

In Amerika werd de finale van het WK van 2015 op televisie bekeken door 23 miljoen mensen. Dat is een record wat betreft voetbal. „We komen in opstand omdat we meer geld behoren te krijgen, maar ook omdat we gerechtigheid willen”, zei Megan Rapinoe, één van de initiatiefneemsters. „We doen dit voor onszelf, voor onze teamgenoten en toekomstige teamgenoten en voor alle vrouwelijke sporters waar dan ook ter wereld.”

Amerika verdedigt komende zomer in Frankrijk de wereldtitel op het WK waar ook Nederland aan deelneemt.