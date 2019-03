Gymnastiekbond scherpt regels aan na misstanden

Bij de topsportafdeling van die club, waarbij onder anderen olympiër Eythora Thorsdottir zit, zou inbreuk zijn gedaan in de persoonlijke levenssfeer van de turnsters. Ook kwamen meldingen van slechte bejegening van sporters door trainers en het medisch protocol bij blessures zou niet goed zijn gevolgd.

Verontrustende signalen

De KNGU kreeg tussen mei 2017 en januari 2018 zulke verontrustende signalen binnen. De bond heeft gesprekken gevoerd met de hoog aangeschreven gymnastiekvereniging uit Haarlemmermeer en de melders. Het resulteerde in een onafhankelijk onderzoek door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat in een aantal specifieke situaties sprake is geweest van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Volgens het ISR gaat het niet om structurele misstanden.

Pax heeft inmiddels nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld en geeft de trainers workshops over het creëren van een veilig sportklimaat. De grootste onrust binnen de club is voorbij, ook door het vertrek van een trainer. „Voor SV Pax Haarlemmermeer staat een veilig en pedagogisch sportklimaat voorop”, laat de club weten.

Mentale begeleiding

De aangescherpte regels van de KNGU zijn bedoeld voor alle turncentra voor talentontwikkeling en topsport in Nederland. Het gaat dan om zaken als pedagogisch handelen, de communicatie tussen ouders, coaches en sporters, voeding, onderwijs en medische en mentale begeleiding. „We benadrukken dat aandacht voor de pedagogische kwaliteiten van trainers en coaches bijdraagt aan een veilig en positief topsportklimaat”, aldus directeur Marieke van der Plas van de KNGU.