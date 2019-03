Bendsneyder doet goed mee in Moto2-première

De 20-jarige Rotterdammer heeft zich met een twaalfde tijd voorlopig rechtstreeks geplaatst voor de tweede kwalificatie van morgen. Hij bleef met 1.59,182 op een halve seconde steken van de snelste tijd.

Nieuw format

Volgens het nieuw geïntroduceerde kwalificatieformat gaan de eerste veertien motorcoureurs na drie vrije trainingen door naar Q2, die wordt aangevuld met vier rijders uit Q1. Bendsneyder noteerde onder het kunstlicht van het Losail International Circuit in FP1 zelfs de derde snelste tijd met zijn NTS-machine, die zoals alle andere coureurs vanaf nu wordt aangestuwd door een verplichte, 135pk sterke, 765cc Triumph-motor. Het tijdperk van de reguliere 600cc Honda-motor is daarmee ten einde.

„Die derde tijd was mooi, maar ik wist dat in de tweede training iedereen sneller zou gaan. Ik ben zeker tevreden over de eerste dag. Ik wilde constant in de top-10 rijden. Dat was het doel en dat is bijna gelukt. Wel zitten we tot nu toe in Q2 en ik verwacht niet dat er heel snelle tijden worden gezet in FP3 gezien de hoge temperatuur in de middag”, vertelde de coureur optimistisch.

Hachelijk moment

In de ouverture van het nieuwe MotoGP-seizoen maakte Bendsneyder nog een hachelijk moment mee toen vlak voor hem de Zwitser Thomas Lüthi zijn Kalex-machine verloor en hard ten val kwam. De Nederlander wist hem ternauwernood te ontwijken. „Ik reed naar hem toe in mijn snelle ronde toen hij op zijn plaat ging. Gelukkig kon ik hem ontwijken, maar het ging maar net goed”, zei Bendsneyder.

Zijn tijdelijke, Zwitserse teamgenoot Jesko Raffin - die de geblesseerde Zuid-Afrikaan Steven Odendaal - vervangt, eindigde de dag als twintigste. De snelste was de Italiaan Lorenzo Baldassarri die een tijd van 1.58,635 noteerde en daarmee het baanrecord (1.59,052 uit 2016) van Jonas Folger verbrak. De Duitser zette zijn tijd nog met de Honda-motor.