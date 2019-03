’Cipollini aangeklaagd voor stalken en mishandelen ex’

Dit meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. ’Mooie Mario’ zou Landucci ook bedreigd hebben. Het stalken, mishandelen en bedreigen zou tussen decemebr 2016 en januari 2017 hebben plaatsgevonden.

’Cipo’ zou ’meermaals schade heeft toegebracht aan de fysieke en mentale integriteit van zijn ex-vrouw, met stoten, klappen, trappen en ook verwondingen en doodsbedreigingen’, zo luidt de aanklacht volgens de officier van justitie.

Uitbarsting van geweld

Vooral 6 januari 2017 staat met dikke letters opgeschreven. Toen liep het volgens zijn ex goed mis met Cipollini. „Ik werkte zoals alle andere dagen in een sportcomplex, toen Mario me aanviel in het bijzijn van collega’s en klanten. Hij pakte me bij mijn nek en sloeg mijn hoofd tegen de muur. Ik had verwondingen en moest naar de eerste hulp. Maar meer nog dan de verwondingen deed die uitbarsting van geweld zeer. Ik ben er nog niet goed van”, aldus Landucci. Op 20 maart vindt de eerste hoorzitting plaats.

Cipollini en Landucci waren van 1993 tot 2005 met elkaar getrouwd.

De Italiaanse topsprinter van weleer won vele prijzen in zijn carrière. Hij won zelfs 43 ritten in de Giro d’Italia, nog steeds een record. Ook werd hij in het Belgische Zolder wereldkampioen op de weg in 2002.