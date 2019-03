’Ontslag Ramos kost Real 25 miljoen euro’

Sergio Ramos en Florentino Perez in betere tijden. Ⓒ Hollandse Hoogte

MADRID - Het zijn donkere dagen in Madrid bij De Koninklijke. Nadat de ploeg al eerder werd uitgeschakeld in de beker, kegelden Barcelona en Ajax de verdere prijzendroom omver voor dit seizoen. Tot overmaat van ramp raakte aanvoerder Sergio Ramos verwikkeld in een kleedkamerrel met voorzitter Florentino Perez. Laatstgenoemde dreigde de verdediger te ontslaan. Maar nu blijkt dat hij de portemonnee dan flink mag gaan trekken.