Bloedeloze 0-0 tussen Utrecht en Groningen

Utrecht behield door het gelijke spel de zesde plaats in de eredivisie, Groningen handhaafde zich op de achtste plek. Utrecht is op zich bezig aan een goede reeks, want het is vijf wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste keer dat het een thuiswedstrijd won is wel een tijdje geleden, namelijk op 9 december tegen Heracles Almelo. Groningen kan ook aardige cijfers overleggen met 17 punten uit 8 wedstrijden na de winterstop.

Van een opwindend duel was geen sprake. FC Utrecht was de betere ploeg in de eerste helft, maar veel scoringskansen waren er niet. Sander van der Streek had de beste mogelijkheid, maar zijn uithaal stuitte op doelman Sergio Padt van FC Groningen. De meeste beroering veroorzaakte spits Michiel Kramer, die in het begin van het duel verdediger Samir Memisevic een bloedlip sloeg met zijn elleboog. De slaande beweging bleef onbestraft.

Het laatste half uur kwam er wat vuur in het spel. Othman Boussaid schoot net naast, keeper Padt tikte een kopbal Kramer net over de lat. De doelman van Groningen redde nogmaals in de laatste minuut van de blessuretijd.