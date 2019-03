Twente pakt periodetitel en stevent af op titel

Wout Brama viert met zijn teamgenoten feest. Ⓒ Screenshot Fox Sports

OSS - FC Twente is weer een stapje dichter bij de titel in de Keuken Kampioen Divisie gekomen door te winnen bij TOP Oss. In Brabant werd het 2-0 voor de koploper en was er sprake van een ietwat gelukkige zege. Het leverde de club van coach Marino Pusic bovendien de derde periodetitel op.