Verstappen: ’Of het genoeg is voor de titel weet ik niet’

De onvermijdelijke vraag is natuurlijk: denkt hij dat de wereldtitel voor het grijpen ligt? „Dat is op dit moment lastig te zeggen. Als de eerste zes races van vorig jaar anders waren gegaan, had ik ook voor de tweede plek gereden. Ik wil vooral constant zijn het gehele seizoen. Of dat genoeg is voor de titel weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen”, zegt hij tegen Ziggo Sport.

Verstappen heeft sowieso wel een paar streepjes met Red Bull bij bepaalde circuits gezet. „Waar we normaal sterk zijn. Monaco. En ik sowieso weer bij Mexico, daar moet ik de derde op rij pakken. En Singapore.” De Limburger kijkt in ieder geval uit naar komend weekeinde. „Racen en dan met name op zondag is het mooiste wat er is.”

Nadelen

De Nederlandse coureur zegt dat hij niet van plan is om nog 26 jaar te gaan rijden. „Als ik dan nog een winnende auto heb en er fysiek toe in staat ben. Ja, dan misschien wel.”

Verder geeft de coureur van Red Bull aan dat hij het grote nadeel van racen vindt, dat hij te weinig thuis is. „Ik ben heel graag thuis. Maar aan de andere kant is het tegenwoordig lastig voor mij om met familie en vrienden over straat te gaan zonder niet herkend te worden. Je kan niet helemaal jezelf zijn als je zo rondloopt. Ik zou weleens meer dan een dag ongestoord over straat willen gaan.”

Er is volgens Verstappen nog wel wat voor verbetering vatbaar in de Formule 1. „Nu is het nog te vaak na een goede start dat je op kopt komt en je de race wint - als je de wagen binnen de baan kan houden - , en dat kan beter. Het gaat niet gebeuren als zoals het nu gaat. Het zou van mij allemaal wel wat dichter bij elkaar mogen komen. Zolang ik maar op kop rij”, grapte hij er achteraan.