Haase naar tweede ronde Indian Wells

De eerste set ging grotendeels gelijk op, hetgeen resulteerde in een tiebreak. Daarin nam Haase vrij snel afstand. In de tweede set was het verzet van Istomin snel gebroken. Voor de 6-1 had Haase slechts 23 minuten nodig.

Voor Haase was het de vierde partij tegen Istomin, die hij allemaal won.