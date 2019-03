Video - Letschert over Ladies Night: ’Hoop dat ze bakje kwark heeft’

Timo Letschert (l) in duel met Kaj Sierhuis (r) Ⓒ ANP Pro Shots

UTRECHT - De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Groningen eindigde in een bloedeloze 0-0. Wel was het in de Galgenwaard Ladies Night, op de Internationale Vrouwendag. De vriendin van Utrecht-verdediger Timo Letschert hoeft in ieder geval weinig te verwachten. „Ik hoop dat ze een bakje kwark klaar heeft staan.”