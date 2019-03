Wim Kieft Ⓒ Rene Bouwman

Knap is de wijze waarop Ajax de zaken heeft omgedraaid. Na thuis verloren te hebben van Europees kampioen Real Madrid zo terugslaan in Spanje. Maar vooral goed hoe ze bij Ajax orde op zaken stelden na de crisisweken in de competitie, want ze waren aanvankelijk behoorlijk de weg kwijt in Amsterdam.