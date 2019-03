Kieft: ’Intern bij Ajax op juiste knoppen gedrukt’

Kieft is wel van mening dat het bij de Amsterdammers wel een beetje mee heeft gezeten. „Zo ontsnapte Ajax in de KNVB Beker tegen Feyenoord bij twee grote doelkansen voor Larsson en Van Persie. Daarna gaf Feyenoord nooit het idee dat het Ajax in problemen kon brengen.”

Hij vervolgt: „Voor Real Madrid gold hetzelfde. Ajax speelde ook beter dan in Amsterdam toen het de Madrilenen bestreed met het nodige ren- en vliegwerk, volle pressing, veel duels en Real voortdurend onder druk trachtte te zetten om zo de Spanjaarden het voetballen onmogelijk te maken. In Madrid speelde Ajax volwassener, meer vanuit de controle. De ploeg gaf juist bewust ruimte weg aan Real om ruimte te scheppen voor zichzelf in de omschakeling. Geweldig hoe Ajax de gecreëerde ruimte vervolgens wist te benutten en in de omschakeling toesloeg.”

