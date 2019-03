’Ontslagen Monchi nu concurrent Overmars’

Monchi Ⓒ insidefoto

AMSTERDAM - De door AS Roma ontslagen technisch directeur Monchi zit mogelijk niet lang zonder werk. De 50-jarige Spanjaard wordt in Engelse media gelinkt aan Arsenal, dat na het vertrek van Sven Mislintant op zoek is naar een director of football. Voor die positie wordt ook Marc Overmars genoemd als kandidaat.