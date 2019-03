Dolberg: ’Boodschap zus kwam wel even binnen’

Maar hoe koeltjes de Deen ook is, de liefdevolle boodschap van zijn zuster kwam wel even binnen, bekende hij. „Het was een verrassing en heel speciaal om zulke mooie woorden te horen. De wedstrijd tegen Real Madrid was iets bijzonders voor mij, maar ook voor mijn familie in Denemarken. En dan geeft zo’n telefoontje je toch iets extra’s”, aldus Dolberg, die lang nagenoot van de sensatie in de Champions League.

„Het was een ongelooflijke week. We wonnen van Real Madrid, maar vooral de manier waarop was indrukwekkend.”

