Groenewegen lonkt naar geel in Frankrijk

De zegeteller van Dylan Groenewegen staat alweer op twee. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Dylan Groenewegen moest vorig jaar op de openingsdag in de Tour de France de gele trui nog aan Fernando Gaviria laten, maar morgen is hij de topfavoriet om het leiderstricot in de openingsrit van Parijs-Nice te pakken. In een sprintersveld om je vingers bij af te likken is dat overigens geen ’zekerheidje’ voor de 25-jarige Amsterdammer.