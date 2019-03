Bertens simpel verder in Indian Wells

De Nederlandse versloeg, zonder groots te spelen, de nummer 92 van de wereld Magda Linette uit Polen in twee sets: 6-4 6-1.

Bertens, zevende op de wereldranglijst, is in het vrouwentoernooi ook de nummer zeven van de plaatsingslijst. Ze had in de eerste ronde een bye. Ze treft in de derde ronde de Britse Johanna Konta. Mocht ze dat winnen dan wacht in de vierde ronde mogelijk een ontmoeting met Serena Williams, het 10e reekshoofd.

Eerder op de avond bereikte Robin Haase bij de mannen de tweede ronde na een zege op Denis Istomin. De Nederlander versloeg de Oezbeek in twee sets, 7-6 (2) 6-1.