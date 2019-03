Breeuwsma baalt van bijrol op WK shorttrack

Daan Breeuwsma mag in Sofia alleen maar in actie komen op de relay. „Dat was even balen. Zeker als je zelf vindt dat je er hoort te staan.” Ⓒ Ronald Hoogendoorn

SOFIA - Daan Breeuwsma begint vandaag in Sofia een dag later dan hij had gehoopt aan zijn negende wereldkampioenschappen shorttrack. Het kwam als een onaangename verrassing voor de 31-jarige routinier dat hij alleen op de relay in actie mag komen. In het individuele toernooi krijgen Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf de voorkeur.