Esmee Visser jaagt op records

Esmee Visser poseert op de supersnelle baan van Salt Lake City bij de olympische ringen en het bord met wereldrecords. Ⓒ Martin de Jong

SALT LAKE CITY - Haar eerste jaar als schaatsende professional onder de vlag van TalentNed is er een van leren en observeren. Zo’n beetje alles is dit seizoen nieuw voor Esmee Visser. De allereerste kennismaking in haar leven met Canada en de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. Ze kijkt, eerst in Calgary en deze week in Salt Lake City, haar ogen uit in een wereld waarin alles groot, groter, grootst is en de gespeelde vriendelijkheid overal om de hoek loert. „Waar je ook komt, steeds is er dat voorgekauwde how are you today? Misschien moet ik maar eens antwoorden met very bad, unfortunately. Benieuwd wat er gebeurt.”