’Periode onder Van Bronckhorst was goed’

„De mensen zullen over een poosje beseffen dat de periode onder deze coach een goede is geweest. Als je in een seizoen zit en een aantal resultaten valt tegen, lijkt plotseling alles slecht. Later zie je het grote geheel en zal er waardering zijn voor wat een spelersgroep of trainer heeft bereikt. Toen ’Gio’ begon, had de club een tijd weinig gewonnen. Ik hoop dit seizoen goed af te sluiten.”

Lees het volledige vraaggesprek met Arie van der Heijden in De Telegraaf Extra:

Bekijk ook: Van der Heijden vindt komst Stam prachtig