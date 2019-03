Dolberg: ’We gaan zeker voor de cup’

Dolberg is hoe dan ook van plan om in het restant van het seizoen een belangrijke rol te spelen. „Het is wel typisch Nederlands dat we nu de Champions League wel even gaan winnen”, lacht de Deen. „Ik wil niet zeggen dat het niet kan, want alles is mogelijk. En we gaan er zeker voor. Maar het is natuurlijk niet zo dat we nu moeten verwachten dat we de cup pakken.”

