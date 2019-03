Van Bommel geeft ’college topvoetbal’

Mark van Bommel instrueert de PSV-spelers. De coach vindt het een voordeel voor Ajax dat de ploeg nog op drie fronten actief is. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Mark van Bommel kan niets met de geluiden dat de Europese prestaties van Ajax een voordeel zijn voor PSV in de bloedstollende titelrace. Sterker nog, de coach van de koploper in de Eredivisie wil met zijn ervaringen als speler in de absolute top graag uitleggen waarom het spelen van veel wedstrijden een stimulerende werking kan hebben.